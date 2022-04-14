AstraAI (ASTRAAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i AstraAI (ASTRAAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AstraAI (ASTRAAI) Information AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app. Officiel hjemmeside: https://chatastra.ai Hvidbog: https://files.chatastra.ai/astra-whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0aA8A7D1fB4c64B3b1DcEa9A7ADe81C59C25b95b Køb ASTRAAI nu!

AstraAI (ASTRAAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AstraAI (ASTRAAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.84M $ 25.84M $ 25.84M Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 9.60M $ 9.60M $ 9.60M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.92M $ 26.92M $ 26.92M Alle tiders Høj: $ 4 $ 4 $ 4 Alle tiders Lav: $ 0.01784007500161164 $ 0.01784007500161164 $ 0.01784007500161164 Nuværende pris: $ 2.692 $ 2.692 $ 2.692 Få mere at vide om AstraAI (ASTRAAI) pris

AstraAI (ASTRAAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AstraAI (ASTRAAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ASTRAAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ASTRAAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ASTRAAI's tokenomics, kan du udforske ASTRAAI tokens live-pris!

Sådan køber du ASTRAAI Er du interesseret i at tilføje AstraAI (ASTRAAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ASTRAAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ASTRAAI på MEXC nu!

AstraAI (ASTRAAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ASTRAAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ASTRAAI prishistorikken nu!

ASTRAAI Prisprediktion Vil du vide, hvor ASTRAAI måske er på vej hen? Vores ASTRAAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ASTRAAI Tokens prisprediktion nu!

