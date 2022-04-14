Arkham (ARKM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Arkham (ARKM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Arkham (ARKM) Information ARKM is the Arkham platform’s native utility token. Its utility include using it as a currency to access the premium features of Arkham Intel Exchange at a discount, incentives to facilitate transactions on the intel exchange marketplace and Governance. Officiel hjemmeside: https://arkm.com/ Hvidbog: https://info.arkm.com/whitepaper Block Explorer: https://intel.arkm.com/explorer/token/arkham Køb ARKM nu!

Arkham (ARKM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Arkham (ARKM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 126.28M $ 126.28M $ 126.28M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 225.10M $ 225.10M $ 225.10M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 561.00M $ 561.00M $ 561.00M Alle tiders Høj: $ 3.9926 $ 3.9926 $ 3.9926 Alle tiders Lav: $ 0.28693406195211785 $ 0.28693406195211785 $ 0.28693406195211785 Nuværende pris: $ 0.561 $ 0.561 $ 0.561 Få mere at vide om Arkham (ARKM) pris

Arkham (ARKM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Arkham (ARKM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ARKM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ARKM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ARKM's tokenomics, kan du udforske ARKM tokens live-pris!

Arkham (ARKM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ARKM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ARKM prishistorikken nu!

ARKM Prisprediktion Vil du vide, hvor ARKM måske er på vej hen? Vores ARKM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ARKM Tokens prisprediktion nu!

