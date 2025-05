ARKM

ARKM is the Arkham platform’s native utility token. Its utility include using it as a currency to access the premium features of Arkham Intel Exchange at a discount, incentives to facilitate transactions on the intel exchange marketplace and Governance.

NavnARKM

RangNo.287

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)33.83%

Cirkulationsforsyning225,100,000

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.2251%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj3.9939637047529053,2024-03-10

Laveste pris0.28693406195211785,2023-10-19

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.