Arix (ARIX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Arix (ARIX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Arix (ARIX) Information ARIX token is a revenue-generating coin that allows parties to transact business and receive revenues on the ARIX platform. The revenues will automatically be transmitted into ARIX token holders" accounts once the trade is concluded. Officiel hjemmeside: https://arix.exchange/ Hvidbog: https://site.arix.exchange/WhitePaper.pdf Block Explorer: https://tonviewer.com/EQCLU6KIPjZJbhyYlRfENc3nQck2DWulsUq2gJPyWEK9wfDd Køb ARIX nu!

Arix (ARIX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Arix (ARIX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 4 $ 4 $ 4 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.002162 $ 0.002162 $ 0.002162 Få mere at vide om Arix (ARIX) pris

Arix (ARIX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Arix (ARIX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ARIX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ARIX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ARIX's tokenomics, kan du udforske ARIX tokens live-pris!

Sådan køber du ARIX Er du interesseret i at tilføje Arix (ARIX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ARIX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ARIX på MEXC nu!

Arix (ARIX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ARIX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ARIX prishistorikken nu!

ARIX Prisprediktion Vil du vide, hvor ARIX måske er på vej hen? Vores ARIX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ARIX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!