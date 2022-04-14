Argentine Football (ARG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Argentine Football (ARG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Argentine Football (ARG) Information Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform. Officiel hjemmeside: https://socios.com Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xd34625c1c812439229EF53e06f22053249D011f5 Køb ARG nu!

Argentine Football (ARG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Argentine Football (ARG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.18M $ 8.18M $ 8.18M Samlet udbud $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Cirkulerende forsyning $ 8.50M $ 8.50M $ 8.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.25M $ 19.25M $ 19.25M Alle tiders Høj: $ 9.269 $ 9.269 $ 9.269 Alle tiders Lav: $ 0.4221301026710237 $ 0.4221301026710237 $ 0.4221301026710237 Nuværende pris: $ 0.9623 $ 0.9623 $ 0.9623 Få mere at vide om Argentine Football (ARG) pris

Argentine Football (ARG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Argentine Football (ARG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ARG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ARG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ARG's tokenomics, kan du udforske ARG tokens live-pris!

Argentine Football (ARG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ARG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ARG prishistorikken nu!

ARG Prisprediktion Vil du vide, hvor ARG måske er på vej hen? Vores ARG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ARG Tokens prisprediktion nu!

