AP3X (AP3X) Information APEX is the native token of the Apex Fusion ecosystem, minted exclusively on the Prime network. It powers transactions, staking, and governance across the interconnected blockchain networks. The supply and inflation rate are managed by Prime validators and a decentralized governance system. The smallest unit of APEX is DFM. When bridging between Cardano-based and EVM-based chains, token amounts are rounded down, with the difference included in the bridging fee. APEX ensures seamless value transfer across the ecosystem while supporting security, liquidity, and network operations. Officiel hjemmeside: http://www.apexfusion.org/ Hvidbog: https://apexfusion.org/apex-fusion-litepaper Block Explorer: https://apexscan.org/en/ Køb AP3X nu!

AP3X (AP3X) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AP3X (AP3X), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 347.70M $ 347.70M $ 347.70M Alle tiders Høj: $ 0.2518 $ 0.2518 $ 0.2518 Alle tiders Lav: $ 0.09730540789200082 $ 0.09730540789200082 $ 0.09730540789200082 Nuværende pris: $ 0.1159 $ 0.1159 $ 0.1159 Få mere at vide om AP3X (AP3X) pris

AP3X (AP3X) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AP3X (AP3X) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AP3X tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AP3X tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AP3X's tokenomics, kan du udforske AP3X tokens live-pris!

