analoS (ANALOS) Information Grab your ANALOS and moonwalk to the moon - It’s the only way to go forward. Officiel hjemmeside: https://www.analos.meme/ Block Explorer: https://solscan.io/token/7iT1GRYYhEop2nV1dyCwK2MGyLmPHq47WhPGSwiqcUg5 Køb ANALOS nu!

analoS (ANALOS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for analoS (ANALOS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 377.98K $ 377.98K $ 377.98K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 82.08B $ 82.08B $ 82.08B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0023 $ 0.0023 $ 0.0023 Alle tiders Lav: $ 0.000001860066489134 $ 0.000001860066489134 $ 0.000001860066489134 Nuværende pris: $ 0.000004605 $ 0.000004605 $ 0.000004605 Få mere at vide om analoS (ANALOS) pris

analoS (ANALOS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for analoS (ANALOS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ANALOS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ANALOS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ANALOS's tokenomics, kan du udforske ANALOS tokens live-pris!

Sådan køber du ANALOS Er du interesseret i at tilføje analoS (ANALOS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ANALOS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ANALOS på MEXC nu!

analoS (ANALOS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ANALOS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ANALOS prishistorikken nu!

ANALOS Prisprediktion Vil du vide, hvor ANALOS måske er på vej hen? Vores ANALOS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ANALOS Tokens prisprediktion nu!

