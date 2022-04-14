AME Chain (AME) Tokenomics Få vigtig indsigt i AME Chain (AME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AME Chain (AME) Information AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source. Officiel hjemmeside: https://amechain.io/ Hvidbog: https://whitepaper.amechain.io/ Block Explorer: https://amescan.io Køb AME nu!

AME Chain (AME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AME Chain (AME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 340.55K $ 340.55K $ 340.55K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 681.10K $ 681.10K $ 681.10K Alle tiders Høj: $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 Alle tiders Lav: $ 0.000295861409807915 $ 0.000295861409807915 $ 0.000295861409807915 Nuværende pris: $ 0.0006811 $ 0.0006811 $ 0.0006811 Få mere at vide om AME Chain (AME) pris

AME Chain (AME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AME Chain (AME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AME's tokenomics, kan du udforske AME tokens live-pris!

