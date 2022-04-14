Altura (ALU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Altura (ALU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Altura (ALU) Information Altura makes it easy to build, scale, and monetize Web3 games. Altura's API and SDKs allow users to create, update, and transfer NFTs in-game without technical complexity or costly investment. Its built-in authentication tools secure users’ NFT economy, simplify users’ enrollment, and instill trust in players’ base. Officiel hjemmeside: https://www.altura.com/ Hvidbog: http://altura.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x8263CD1601FE73C066bf49cc09841f35348e3be0 Køb ALU nu!

Altura (ALU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Altura (ALU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.75M $ 11.75M $ 11.75M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.17573 $ 0.17573 $ 0.17573 Alle tiders Lav: $ 0.00233284 $ 0.00233284 $ 0.00233284 Nuværende pris: $ 0.01187 $ 0.01187 $ 0.01187 Få mere at vide om Altura (ALU) pris

Altura (ALU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Altura (ALU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ALU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ALU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ALU's tokenomics, kan du udforske ALU tokens live-pris!

Sådan køber du ALU Er du interesseret i at tilføje Altura (ALU) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ALU, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ALU på MEXC nu!

Altura (ALU) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ALU hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ALU prishistorikken nu!

ALU Prisprediktion Vil du vide, hvor ALU måske er på vej hen? Vores ALU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ALU Tokens prisprediktion nu!

