ArchLoot (AL) Tokenomics Få vigtig indsigt i ArchLoot (AL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ArchLoot (AL) Information ArchLoot is a UGC P2E game that attempts to change the whole gamefi dynamics with its exceptional gameplay and unique infrastructure behind NFT assets. Basically a player assemble his/her own avatar with different parts (NFTs with a diversity of rarity, stats, looks and skills), then start the adventure. Officiel hjemmeside: https://ArchLoot.com Hvidbog: https://doc.archloot.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x046BAd07658f3B6cAd9A396CFcbC1243AF452ec1 Køb AL nu!

ArchLoot (AL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ArchLoot (AL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 60.49M $ 60.49M $ 60.49M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 783.58M $ 783.58M $ 783.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 Alle tiders Lav: $ 0.0737710349708615 $ 0.0737710349708615 $ 0.0737710349708615 Nuværende pris: $ 0.0772 $ 0.0772 $ 0.0772 Få mere at vide om ArchLoot (AL) pris

ArchLoot (AL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ArchLoot (AL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AL's tokenomics, kan du udforske AL tokens live-pris!

Sådan køber du AL Er du interesseret i at tilføje ArchLoot (AL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber AL på MEXC nu!

ArchLoot (AL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AL prishistorikken nu!

AL Prisprediktion Vil du vide, hvor AL måske er på vej hen? Vores AL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!