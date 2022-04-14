AIMS (AIMS) Tokenomics Få vigtig indsigt i AIMS (AIMS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AIMS (AIMS) Information AI Matrix System (AIMS) faces many industries Current situation and drawbacks, such as information asymmetry, non-sharing of resources, non-smooth interaction, A series of industry pain points, such as slow response, high transaction costs, weak security and stability, etc. Introducing artificial intelligence technology and block chain technology to build a block chain and artificial intelligence Ecosystem. Officiel hjemmeside: http://aims.space5th.com/ Hvidbog: http://aims.space5th.com/ Køb AIMS nu!

AIMS (AIMS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AIMS (AIMS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: -- -- -- Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: -- -- -- Få mere at vide om AIMS (AIMS) pris

AIMS (AIMS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AIMS (AIMS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AIMS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AIMS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AIMS's tokenomics, kan du udforske AIMS tokens live-pris!

AIMS (AIMS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AIMS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AIMS prishistorikken nu!

AIMS Prisprediktion Vil du vide, hvor AIMS måske er på vej hen? Vores AIMS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AIMS Tokens prisprediktion nu!

