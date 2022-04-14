Acquire.Fi (ACQ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Acquire.Fi (ACQ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Acquire.Fi (ACQ) Information The Acquire.Fi Mission Acquire.Fi is where Investing and Web3 intersect, creating a new wealth building paradigm for all. Two products, intricately linked:The first crypto M&A marketplace. Officiel hjemmeside: https://acquire.fi/ Hvidbog: https://docsend.com/view/s/g6j5ms4bhubyrq8x Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4BDCb66B968060D9390C1D12bd29734496205581 Køb ACQ nu!

Acquire.Fi (ACQ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Acquire.Fi (ACQ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 440.86K $ 440.86K $ 440.86K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 150.57M $ 150.57M $ 150.57M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.064729 $ 0.064729 $ 0.064729 Alle tiders Lav: $ 0.002401325499129434 $ 0.002401325499129434 $ 0.002401325499129434 Nuværende pris: $ 0.002928 $ 0.002928 $ 0.002928 Få mere at vide om Acquire.Fi (ACQ) pris

Acquire.Fi (ACQ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Acquire.Fi (ACQ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ACQ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ACQ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ACQ's tokenomics, kan du udforske ACQ tokens live-pris!

Sådan køber du ACQ Er du interesseret i at tilføje Acquire.Fi (ACQ) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ACQ, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ACQ på MEXC nu!

Acquire.Fi (ACQ) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ACQ hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ACQ prishistorikken nu!

ACQ Prisprediktion Vil du vide, hvor ACQ måske er på vej hen? Vores ACQ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ACQ Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!