ApeBond (ABOND) Tokenomics Få vigtig indsigt i ApeBond (ABOND), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

ApeBond (ABOND) Information ApeBond is a multi-chain bonding protocol focused on creating a sustainable future for decentralized finance (DeFi) projects and communities. It operates under the governance of the ApeBond Decentralized Autonomous Organization (DAO). The platform offers a range of DeFi services and tools, aiming to provide financial innovation in a secure, transparent, and globally accessible manner. Officiel hjemmeside: https://ape.bond/ Hvidbog: https://docs.ape.bond Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x34294afabcbaffc616ac6614f6d2e17260b78bed

ApeBond (ABOND) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ApeBond (ABOND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 659.85K $ 659.85K $ 659.85K Samlet udbud $ 650.00M $ 650.00M $ 650.00M Cirkulerende forsyning $ 343.76M $ 343.76M $ 343.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Alle tiders Høj: $ 0.11136 $ 0.11136 $ 0.11136 Alle tiders Lav: $ 0.000855833319246407 $ 0.000855833319246407 $ 0.000855833319246407 Nuværende pris: $ 0.0019195 $ 0.0019195 $ 0.0019195 Få mere at vide om ApeBond (ABOND) pris

ApeBond (ABOND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ApeBond (ABOND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ABOND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ABOND tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ABOND's tokenomics, kan du udforske ABOND tokens live-pris!

