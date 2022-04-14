Agenda 47 (A47) Tokenomics Få vigtig indsigt i Agenda 47 (A47), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

A47 is redefining how global affairs are consumed, discussed, and rewarded. The team is building an AI-powered, meme-driven ecosystem where politics meets humor, powered by 47 AI Agents. These Agents provide real-time, satirical commentary on global politics, ensuring that humor and engagement take center stage in digital interactions.

Agenda 47 (A47) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Agenda 47 (A47), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.13M $ 20.13M $ 20.13M Samlet udbud $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Cirkulerende forsyning $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.13M $ 20.13M $ 20.13M Alle tiders Høj: $ 0.044 $ 0.044 $ 0.044 Alle tiders Lav: $ 0.000096002291123415 $ 0.000096002291123415 $ 0.000096002291123415 Nuværende pris: $ 0.020129 $ 0.020129 $ 0.020129 Få mere at vide om Agenda 47 (A47) pris

Agenda 47 (A47) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Agenda 47 (A47) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal A47 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange A47 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår A47's tokenomics, kan du udforske A47 tokens live-pris!

Agenda 47 (A47) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for A47 hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk A47 prishistorikken nu!

A47 Prisprediktion Vil du vide, hvor A47 måske er på vej hen? Vores A47 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se A47 Tokens prisprediktion nu!

