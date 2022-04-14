Agenda 47 (A47) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Agenda 47 (A47), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Agenda 47 (A47) Information

A47 is redefining how global affairs are consumed, discussed, and rewarded. The team is building an AI-powered, meme-driven ecosystem where politics meets humor, powered by 47 AI Agents. These Agents provide real-time, satirical commentary on global politics, ensuring that humor and engagement take center stage in digital interactions.

Officiel hjemmeside:
https://a47news.ai/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/CN162nCPpq3DxPCyKLbAvEJeB1aCxsnVTEG4ZU8vpump

Agenda 47 (A47) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Agenda 47 (A47), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 20.13M
$ 20.13M
Samlet udbud
$ 999.99M
$ 999.99M
Cirkulerende forsyning
$ 999.99M
$ 999.99M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 20.13M
$ 20.13M
Alle tiders Høj:
$ 0.044
$ 0.044
Alle tiders Lav:
$ 0.000096002291123415
$ 0.000096002291123415
Nuværende pris:
$ 0.020129
$ 0.020129

Agenda 47 (A47) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Agenda 47 (A47) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal A47 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange A47 tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår A47's tokenomics, kan du udforske A47 tokens live-pris!

Sådan køber du A47

Er du interesseret i at tilføje Agenda 47 (A47) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe A47, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Agenda 47 (A47) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for A47 hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

A47 Prisprediktion

Vil du vide, hvor A47 måske er på vej hen? Vores A47 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

