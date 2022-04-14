4444 (4444) Tokenomics Få vigtig indsigt i 4444 (4444), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

4444 (4444) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 4444 (4444), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 34.21K $ 34.21K $ 34.21K Alle tiders Høj: $ 0.00255413 $ 0.00255413 $ 0.00255413 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00003421 $ 0.00003421 $ 0.00003421 Få mere at vide om 4444 (4444) pris

4444 (4444) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for 4444 (4444) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal 4444 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange 4444 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår 4444's tokenomics, kan du udforske 4444 tokens live-pris!

