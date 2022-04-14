1INCH (1INCH) Tokenomics Få vigtig indsigt i 1INCH (1INCH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

1INCH (1INCH) Information The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit. Officiel hjemmeside: https://1inch.linktr.sh/ Hvidbog: https://1inch.linktr.sh/documentation Block Explorer: https://solscan.io/token/AjkPkq3nsyDe1yKcbyZT7N4aK4Evv9om9tzhQD3wsRC Køb 1INCH nu!

1INCH (1INCH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 1INCH (1INCH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 345.56M $ 345.56M $ 345.56M Samlet udbud $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Cirkulerende forsyning $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 371.40M $ 371.40M $ 371.40M Alle tiders Høj: $ 8.3 $ 8.3 $ 8.3 Alle tiders Lav: $ 0.1494993160665512 $ 0.1494993160665512 $ 0.1494993160665512 Nuværende pris: $ 0.2476 $ 0.2476 $ 0.2476 Få mere at vide om 1INCH (1INCH) pris

1INCH (1INCH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for 1INCH (1INCH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal 1INCH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange 1INCH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår 1INCH's tokenomics, kan du udforske 1INCH tokens live-pris!

Sådan køber du 1INCH Er du interesseret i at tilføje 1INCH (1INCH) til din portefølje?

1INCH (1INCH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for 1INCH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk 1INCH prishistorikken nu!

1INCH Prisprediktion Vil du vide, hvor 1INCH måske er på vej hen? Vores 1INCH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se 1INCH Tokens prisprediktion nu!

