0xMonk by Virtuals (MONK) Information 0xMonk is your 24/7 AI investment partner that not only discovers opportunities but takes action while you sleep—whether it’s monitoring markets, optimizing yields, or deploying capital across DeFi strategies, 0xMonk transforms insights and execution into real returns. Made by FereAI.xyz, which is a platform to deploy Autonomous agents for Research and Trading. Users can use the UI to interact with AI and developers can use the infrastructure of FereAI to create their own agents in seconds. Officiel hjemmeside: https://www.fereai.xyz/0xmonk Hvidbog: https://docs.fereai.xyz/docs/product/0xMONK/ Køb MONK nu!

0xMonk by Virtuals (MONK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 0xMonk by Virtuals (MONK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2,67M $ 2,67M $ 2,67M Samlet udbud $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Cirkulerende forsyning $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2,67M $ 2,67M $ 2,67M Alle tiders Høj: $ 0,01200774 $ 0,01200774 $ 0,01200774 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0,00266985 $ 0,00266985 $ 0,00266985 Få mere at vide om 0xMonk by Virtuals (MONK) pris

0xMonk by Virtuals (MONK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for 0xMonk by Virtuals (MONK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MONK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MONK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MONK's tokenomics, kan du udforske MONK tokens live-pris!

