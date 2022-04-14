00 Token (00) Tokenomics Få vigtig indsigt i 00 Token (00), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

00 Token (00) Information P00LS is the leading community-first platform for creator cryptocurrencies. Traditional spheres of influence — from Hollywood to Wall Street and Silicon Valley — are converging more now than ever before, forming a new marketplace with creators, brands and their audiences at the center. A cultural revolution is underway, and it’s being led by the world’s creative class. To help build their ecosystems in this new world, P00LS empowers creators and brands to launch their own social tokens and distribute them to their communities. These tokens become the currencies for their respective ecosystems, providing audiences and consumers with exclusive access and more meaningful connections to their favorite brands and creators. With P00LS — the premier tool for accessing creator value — money is no longer the only currency. What is 00? The $00 token is the heart of the zerozero marketplace, powering all of your favorite creator coins. All creator tokens can be purchased and sold on the zerozero marketplace against $00. The $00 token is the master key to all creators and brands on P00LS. $00 isn’t just an entry ticket, but a stake in the ecosystem of all creator coins. The $00 community will have a role in shaping how brand and creator ecosystems develop and grow. The $00 token is a governance token, giving any holder voting rights within the zerozero marketplace, as well as access to the treasury of creator coins. Think of $00 as the center of mass for the creator coin galaxy. Use it to enter the solar system of every brand and creator on P00LS. The $00 token is an ERC-20 token minted on the Ethereum blockchain that works as a governance and access token for the zerozero DAO and its ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.p00ls.io/ Køb 00 nu!

00 Token (00) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 00 Token (00), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.76M $ 3.76M $ 3.76M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 232.69M $ 232.69M $ 232.69M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.15M $ 16.15M $ 16.15M Alle tiders Høj: $ 0.980104 $ 0.980104 $ 0.980104 Alle tiders Lav: $ 0.01345064 $ 0.01345064 $ 0.01345064 Nuværende pris: $ 0.01623089 $ 0.01623089 $ 0.01623089 Få mere at vide om 00 Token (00) pris

00 Token (00) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for 00 Token (00) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal 00 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange 00 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår 00's tokenomics, kan du udforske 00 tokens live-pris!

00 Prisprediktion Vil du vide, hvor 00 måske er på vej hen? Vores 00 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se 00 Tokens prisprediktion nu!

