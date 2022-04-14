Tokenomika pro ZODs (ZODS)

Tokenomika pro ZODs (ZODS)

Zjistěte klíčové informace o ZODs (ZODS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o ZODs (ZODS)

ZODs is Solana's first AI-powered DeFi toolkit, combining advanced market analytics with conversational blockchain interactions. Through its innovative On-Chain AI module, users can analyze, trade, and engage with DeFi protocols using natural language, all while benefiting from a comprehensive trading toolkit and thriving community ecosystem.

One of the main modules of ZODs is On-Chain AI that combines AI with the Solana blockchain. The goal of this module is to provide users with the ability to execute various on & off chain tasks through AI chat, using different AI agents, with minimal effort.

Oficiální webové stránky:
https://www.zods.pro/
Bílá kniha:
https://www.zods.pro/

ZODs (ZODS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ZODs (ZODS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 298.75K
$ 298.75K
Celkový objem:
$ 823.61M
$ 823.61M
Objem v oběhu:
$ 741.22M
$ 741.22M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 331.95K
$ 331.95K
Historické maximum:
$ 0.02332287
$ 0.02332287
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00040305
$ 0.00040305

Tokenomika ZODs (ZODS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ZODs (ZODS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ZODS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ZODS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ZODS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuZODS!

Předpověď ceny ZODS

Chcete vědět, kam může ZODS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ZODS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

