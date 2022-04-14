Tokenomika pro Zenko Protocol (ZENKO)

Zjistěte klíčové informace o Zenko Protocol (ZENKO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Zenko Protocol (ZENKO)

Zenko is a real-world engagement protocol that connects brand campaigns with on-chain incentives. Users earn $ZENKO tokens by completing actions like learning, moving, or playing. Brands fund these actions to reduce cost-per-lead and generate impact. All rewards are backed by real demand, with token buybacks and verified good (e.g. trees planted, carbon offset) recorded on-chain.

•	Yield machine powered by ad budgets – brands fund the system, not holders.
•	100% fee loop – 50% auto buybacks, 50% to holder-voted environmental and social impact projects.
•	One token, multi-dApp demand – Zenko powers Learn-to-Earn, Move-to-Earn, Shop-to-Earn, and Play-to-Earn experiences.
•	Real-world flywheel – Brands cut CPL by +35%, create measurable ESG outcomes, and vacuum tokens off-market.
•	Already live with enterprise clients – including Fortune 500 brands and pro sports teams.

Oficiální webové stránky:
https://www.zenkoprotocol.com/zenko-token
Bílá kniha:
https://docsend.com/v/pywhd/whitepaperfromwebsite

Zenko Protocol (ZENKO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Zenko Protocol (ZENKO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 6.65M
Celkový objem:
$ 1000.00M
Objem v oběhu:
$ 155.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 42.93M
Historické maximum:
$ 0.073649
Historické minimum:
$ 0.03016829
Aktuální cena:
$ 0.04285397
Tokenomika Zenko Protocol (ZENKO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Zenko Protocol (ZENKO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ZENKO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ZENKO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ZENKO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuZENKO!

Předpověď ceny ZENKO

Chcete vědět, kam může ZENKO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ZENKO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

