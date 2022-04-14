Tokenomika pro You Held (POV)
POV is what your life looks like after the bull run. Only the holders who hold out long enough and are diligent reap the big rewards and become the celebrated memecoin millionaires. POV is #1 hashtag on social media and is used by everyone, everywhere. partnerships with crypto millionaires, crypto influencers or even people in the porn industry are conceivable, as they all use POV. POV in itself is universal, it adds the important crypto addition of you held, as only the right holders reap the rewards.
Tokenomika You Held (POV): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro You Held (POV) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů POV, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu POV, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
