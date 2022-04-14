Tokenomika pro Yield GATA (YGATA)

Tokenomika pro Yield GATA (YGATA)

Zjistěte klíčové informace o Yield GATA (YGATA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Yield GATA (YGATA)

GATA Yield DAO is a decentralized, community-governed organization focused on sustainable yield generation and resource allocation. Governed by yGATA stakers, GATA Yield DAO is committed to long-term value growth and to support aligned projects in Cosmos/IBC, with decisions made through open and verifiable governance. Designed for equitable participation, GATA Yield DAO prioritizes community benefits and financial sustainability.

Oficiální webové stránky:
https://gatahub.zone/

Yield GATA (YGATA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Yield GATA (YGATA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 126.20K
$ 126.20K$ 126.20K
Celkový objem:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Objem v oběhu:
$ 14.47M
$ 14.47M$ 14.47M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 183.13K
$ 183.13K$ 183.13K
Historické maximum:
$ 0.01993036
$ 0.01993036$ 0.01993036
Historické minimum:
$ 0.00678574
$ 0.00678574$ 0.00678574
Aktuální cena:
$ 0.00871488
$ 0.00871488$ 0.00871488

Tokenomika Yield GATA (YGATA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Yield GATA (YGATA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů YGATA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu YGATA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro YGATA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuYGATA!

Předpověď ceny YGATA

Chcete vědět, kam může YGATA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen YGATA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.