Tokenomika pro yap (YAP)

Zjistěte klíčové informace o yap (YAP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o yap (YAP)

Yap is for tweeters, podders, streamers, memers & just overall yappers. Yap will be making a meme website for top memes of the day & yap.capital merch brand for Yap Caps. From using playful approach to onboarding users onchain hopefully Yap will help with natural spread of crypto via organic word of mouth. yap.money will be an easy way to share "meme" value. Not much better feeling than yapping with your homies.

Oficiální webové stránky:
https://yap.capital

yap (YAP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro yap (YAP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 64.88K
$ 64.88K
Celkový objem:
$ 999.98M
$ 999.98M
Objem v oběhu:
$ 999.98M
$ 999.98M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 64.88K
$ 64.88K
Historické maximum:
$ 0.00709958
$ 0.00709958
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika yap (YAP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro yap (YAP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů YAP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu YAP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro YAP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuYAP!

Předpověď ceny YAP

Chcete vědět, kam může YAP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen YAP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.