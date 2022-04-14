Tokenomika pro XSilo (XSILO)

Zjistěte klíčové informace o XSilo (XSILO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o XSilo (XSILO)

xSILO is the staked token of SILO (https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance). Users stake SILO to receive xSILO on Sonic Mainnet. xSILO receives revenue distribution from the DAO and endows holders with voting power.

This is not a new project but rather a request to list a new token for an existing project. Kindly add it to our existing project page: https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance

Oficiální webové stránky:
https://www.silo.finance/

XSilo (XSILO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro XSilo (XSILO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.28M
Celkový objem:
$ 167.51M
Objem v oběhu:
$ 167.51M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.28M
Historické maximum:
$ 0.057257
Historické minimum:
$ 0.02492042
Aktuální cena:
$ 0.02554203
Tokenomika XSilo (XSILO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro XSilo (XSILO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů XSILO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu XSILO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro XSILO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXSILO!

Předpověď ceny XSILO

Chcete vědět, kam může XSILO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen XSILO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.