Dnešní aktuální cena XSilo je 0.02595979 USD. Sledujte aktualizace cen XSILO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XSILO.Dnešní aktuální cena XSilo je 0.02595979 USD. Sledujte aktualizace cen XSILO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XSILO.

Více informací o XSILO

Informace o ceně XSILO

Oficiální webové stránky XSILO

Tokenomika pro XSILO

Předpověď cen XSILO

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo XSilo

XSilo Cena (XSILO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 XSILO na USD

$0.02595979
$0.02595979$0.02595979
+4.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny XSilo (XSILO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:32:21 (UTC+8)

Informace o ceně XSilo (XSILO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.02361518
$ 0.02361518$ 0.02361518
Nejnižší za 24 h
$ 0.02702967
$ 0.02702967$ 0.02702967
Nejvyšší za 24 h

$ 0.02361518
$ 0.02361518$ 0.02361518

$ 0.02702967
$ 0.02702967$ 0.02702967

$ 0.067242
$ 0.067242$ 0.067242

$ 0.02228417
$ 0.02228417$ 0.02228417

-3.08%

+4.27%

+4.27%

+4.27%

Cena XSilo (XSILO) v reálném čase je $0.02595979. Za posledních 24 hodin se XSILO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.02361518 do maxima $ 0.02702967, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena XSILO v historii je $ 0.067242, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.02228417.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena XSILO se za poslední hodinu změnila o -3.08%, za 24 hodin o +4.27% a za posledních 7 dní o +4.27%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu XSilo (XSILO)

$ 5.31M
$ 5.31M$ 5.31M

--
----

$ 5.31M
$ 5.31M$ 5.31M

204.73M
204.73M 204.73M

204,734,586.4022729
204,734,586.4022729 204,734,586.4022729

Aktuální tržní kapitalizace XSilo je $ 5.31M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu XSILO je 204.73M, přičemž celková zásoba je 204734586.4022729. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.31M.

Historie cen v USD pro XSilo (XSILO)

Během dnešního dne byla změna ceny XSilo na USD  $ +0.001062.
Za posledních 30 dní byla změna ceny XSilo na USD  $ -0.0156419286.
Za posledních 60 dní byla změna ceny XSilo na USD  $ -0.0032337617.
Za posledních 90 dní byla změna ceny XSilo na USD  $ -0.01316450954428659.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.001062+4.27%
30 dní$ -0.0156419286-60.25%
60 dní$ -0.0032337617-12.45%
90 dní$ -0.01316450954428659-33.64%

Co je XSilo (XSILO)

xSILO is the staked token of SILO (https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance). Users stake SILO to receive xSILO on Sonic Mainnet. xSILO receives revenue distribution from the DAO and endows holders with voting power.

This is not a new project but rather a request to list a new token for an existing project. Kindly add it to our existing project page: https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj XSilo (XSILO)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny XSilo (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít XSilo (XSILO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva XSilo (XSILO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro XSilo.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny XSilo!

XSILO na místní měny

Tokenomika pro XSilo (XSILO)

Pochopení tokenomiky XSilo (XSILO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu XSILO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně XSilo (XSILO)

Jakou hodnotu má dnes XSilo (XSILO)?
Aktuální cena XSILO v USD je 0.02595979 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena XSILO v USD?
Aktuální cena XSILO v USD je $ 0.02595979. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace XSilo?
Tržní kapitalizace XSILO je $ 5.31M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem XSILO v oběhu?
Objem XSILO v oběhu je 204.73M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) XSILO?
XSILO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.067242 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) XSILO?
XSILO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.02228417 USD.
Jaký je objem obchodování XSILO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování XSILO je -- USD.
Dosáhne XSILO letos vyšší ceny?
XSILO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenXSILO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:32:21 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se XSilo (XSILO)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-04 13:39:16Data na blockchainu
Spotové ETF na Ethereum v USA zaznamenalo včera čistý příliv 233,5 milionu dolarů
10-04 11:26:38Novinky z odvětví
Emise USDC překračuje 75 miliard, tržní podíl dosahuje 24,9 %
10-03 10:20:00Novinky z odvětví
Celková tržní kapitalizace kryptoměn se vrací nad 4,2 bilionu dolarů, s 24hodinovým nárůstem o 2,3 %
10-03 05:17:00Novinky z odvětví
Bitcoin poprvé od poloviny srpna překonává hranici 120 000 dolarů
10-01 14:11:00Novinky z odvětví
Včera zaznamenaly americké spotové ETF na Ethereum čisté přítoky ve výši 127,5 milionu dolarů, zatímco spotové ETF na Bitcoin zaznamenaly čisté přítoky ve výši 430 milionů dolarů
09-30 18:14:00Novinky z odvětví
Současné sazby financování na hlavních CEX a DEX naznačují, že trh je neutrální s mírně medvědím náklonem

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.