XSilo Cena (XSILO)
-3.08%
+4.27%
+4.27%
+4.27%
Cena XSilo (XSILO) v reálném čase je $0.02595979. Za posledních 24 hodin se XSILO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.02361518 do maxima $ 0.02702967, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena XSILO v historii je $ 0.067242, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.02228417.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena XSILO se za poslední hodinu změnila o -3.08%, za 24 hodin o +4.27% a za posledních 7 dní o +4.27%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace XSilo je $ 5.31M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu XSILO je 204.73M, přičemž celková zásoba je 204734586.4022729. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.31M.
Během dnešního dne byla změna ceny XSilo na USD $ +0.001062.
Za posledních 30 dní byla změna ceny XSilo na USD $ -0.0156419286.
Za posledních 60 dní byla změna ceny XSilo na USD $ -0.0032337617.
Za posledních 90 dní byla změna ceny XSilo na USD $ -0.01316450954428659.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ +0.001062
|+4.27%
|30 dní
|$ -0.0156419286
|-60.25%
|60 dní
|$ -0.0032337617
|-12.45%
|90 dní
|$ -0.01316450954428659
|-33.64%
xSILO is the staked token of SILO (https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance). Users stake SILO to receive xSILO on Sonic Mainnet. xSILO receives revenue distribution from the DAO and endows holders with voting power.
This is not a new project but rather a request to list a new token for an existing project. Kindly add it to our existing project page: https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance
MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!
Jakou hodnotu v USD bude mít XSilo (XSILO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva XSilo (XSILO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro XSilo.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny XSilo!
Pochopení tokenomiky XSilo (XSILO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu XSILO hned teď!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-04 13:39:16
|Data na blockchainu
Spotové ETF na Ethereum v USA zaznamenalo včera čistý příliv 233,5 milionu dolarů
|10-04 11:26:38
|Novinky z odvětví
Emise USDC překračuje 75 miliard, tržní podíl dosahuje 24,9 %
|10-03 10:20:00
|Novinky z odvětví
Celková tržní kapitalizace kryptoměn se vrací nad 4,2 bilionu dolarů, s 24hodinovým nárůstem o 2,3 %
|10-03 05:17:00
|Novinky z odvětví
Bitcoin poprvé od poloviny srpna překonává hranici 120 000 dolarů
|10-01 14:11:00
|Novinky z odvětví
Včera zaznamenaly americké spotové ETF na Ethereum čisté přítoky ve výši 127,5 milionu dolarů, zatímco spotové ETF na Bitcoin zaznamenaly čisté přítoky ve výši 430 milionů dolarů
|09-30 18:14:00
|Novinky z odvětví
Současné sazby financování na hlavních CEX a DEX naznačují, že trh je neutrální s mírně medvědím náklonem
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.