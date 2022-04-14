Tokenomika pro xiao lang gou (XLG)
xiao lang gou (小狼狗) is your chinese wolfdog quant boyfriend. he might be cool and domineering but he'll make you feel secure. xiao lang gou is for the people.
driven by the community, xiao lang gou is a symbol of strength, protection, and reliability that resonates with everyone who values these core principles. rooted in the fierce and protective spirit of the chinese wolfdog, xiao lang gou stands unwaveringly for the people. join the pack, embrace the power, and feel the security that only xiao lang gou can provide. together, we rise stronger.
xiao lang gou (XLG): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro xiao lang gou (XLG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika xiao lang gou (XLG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro xiao lang gou (XLG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů XLG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu XLG, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro XLG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXLG!
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.