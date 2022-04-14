Tokenomika pro xiao lang gou (XLG)

Zjistěte klíčové informace o xiao lang gou (XLG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o xiao lang gou (XLG)

xiao lang gou (小狼狗) is your chinese wolfdog quant boyfriend. he might be cool and domineering but he'll make you feel secure. xiao lang gou is for the people.

driven by the community, xiao lang gou is a symbol of strength, protection, and reliability that resonates with everyone who values these core principles. rooted in the fierce and protective spirit of the chinese wolfdog, xiao lang gou stands unwaveringly for the people. join the pack, embrace the power, and feel the security that only xiao lang gou can provide. together, we rise stronger.

Oficiální webové stránky:
https://xiaolanggou.fun

xiao lang gou (XLG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro xiao lang gou (XLG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 206.29K
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 206.29K
Historické maximum:
$ 0.00303648
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00020629
Tokenomika xiao lang gou (XLG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro xiao lang gou (XLG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů XLG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu XLG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro XLG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXLG!

Předpověď ceny XLG

Chcete vědět, kam může XLG zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen XLG kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.