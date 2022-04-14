Tokenomika pro Wrapped HLP (WHLP)

Zjistěte klíčové informace o Wrapped HLP (WHLP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Wrapped HLP (WHLP)

Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP’s yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM.

Oficiální webové stránky:
https://www.loopingcollective.org/wrapped-hlp

Wrapped HLP (WHLP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Wrapped HLP (WHLP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 7.12M
$ 7.12M
Celkový objem:
$ 7.07M
$ 7.07M
Objem v oběhu:
$ 7.07M
$ 7.07M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 7.12M
$ 7.12M
Historické maximum:
$ 1.029
$ 1.029
Historické minimum:
$ 0.915753
$ 0.915753
Aktuální cena:
$ 1.007
$ 1.007

Tokenomika Wrapped HLP (WHLP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Wrapped HLP (WHLP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WHLP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WHLP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WHLP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWHLP!

Předpověď ceny WHLP

Chcete vědět, kam může WHLP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WHLP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.