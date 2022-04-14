Tokenomika pro Wombat (WOMBAT)

Tokenomika pro Wombat (WOMBAT)

Zjistěte klíčové informace o Wombat (WOMBAT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Wombat (WOMBAT)

Wombat is a Web 3 Gaming Platform and is the only app a gamer needs to discover & play high-quality Web 3 games and to access & interact with NFTs on all major blockchains. Wombat empowers gamers to participate in the virtual economy, monetize playing time & achievements and adds a social dimension to gaming NFTs ownership

The overall goal for the Wombat Web 3 Gaming Platform is to become a social gaming experience ("The Wombatverse") based upon NFTs. In this Wombatverse, users can act and react to NFTs they or their friends own and transact with, customize their avatars and their apps and share their own gaming successes and adventures with the outside world.

There are 3.2B gamers in the Web 2 world. With the rise of interest in play-to-earn games, there is still a lack of easy onboarding and game discovery solutions for everyday players. Wombat brings millions of gamers from Web 2 into Web 3 by offering the smoothest experience at the nexus of both worlds.

Oficiální webové stránky:
https://www.wombat.app/

Wombat (WOMBAT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Wombat (WOMBAT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 282,91K
$ 282,91K$ 282,91K
Celkový objem:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Objem v oběhu:
$ 3,20B
$ 3,20B$ 3,20B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 882,82K
$ 882,82K$ 882,82K
Historické maximum:
$ 0,0160622
$ 0,0160622$ 0,0160622
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Wombat (WOMBAT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Wombat (WOMBAT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WOMBAT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WOMBAT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WOMBAT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWOMBAT!

Předpověď ceny WOMBAT

Chcete vědět, kam může WOMBAT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WOMBAT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

