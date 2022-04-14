Tokenomika pro Wild Forest Token (WF)

Zjistěte klíčové informace o Wild Forest Token (WF), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Wild Forest Token (WF)

Wild Forest is a free-to-play real-time strategy (RTS) game featuring fast-paced single-screen PvP battles. Backed by Sky Mavis, Animoca Brands, OKX Ventures, L1D, and other major investors, it combines the simplicity of Web2 gaming with the opportunities of Web3. The game is available on Android, iOS, PC, and Mac, making it easy for players worldwide to join. Players can start playing without any blockchain knowledge, and Web3 features like NFTs and tokens are introduced gradually as they progress.

Oficiální webové stránky:
https://playwildforest.io/
Bílá kniha:
https://wildforest.gitbook.io/whitepaper

Wild Forest Token (WF): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Wild Forest Token (WF), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 857.80K
Celkový objem:
$ 995.00M
Objem v oběhu:
$ 50.77M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 16.81M
Historické maximum:
$ 0.079021
Historické minimum:
$ 0.00217244
Aktuální cena:
$ 0.01689611
Tokenomika Wild Forest Token (WF): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Wild Forest Token (WF) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WF, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WF, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WF rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWF!

Předpověď ceny WF

Chcete vědět, kam může WF zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WF kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

