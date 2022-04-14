Tokenomika pro WigoSwap (WIGO)

Zjistěte klíčové informace o WigoSwap (WIGO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o WigoSwap (WIGO)

WigoSwap is a one-stop-shop for all things DeFi on the Fantom network. From our low-fee DEX to our high-yield farming and staking pools, user profile system, referral system, NFT Marketplace, and more, we have something for everyone. But that's just the beginning - our Gamified Burning Mechanism, CertiK-audited smart contracts, and achievements system (WigoQuest) provide a new level of engagement and reward for users, making WigoSwap the most cutting-edge DeFi platform on the market. Experience the future of DeFi with WigoSwap on the fast and secure Fantom network.

Oficiální webové stránky:
https://wigoswap.io/
Bílá kniha:
https://docs.wigoswap.io/

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro WigoSwap (WIGO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 495.07K
$ 495.07K$ 495.07K
Celkový objem:
$ 1.79B
$ 1.79B$ 1.79B
Objem v oběhu:
$ 1.79B
$ 1.79B$ 1.79B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 495.09K
$ 495.09K$ 495.09K
Historické maximum:
$ 0.0285438
$ 0.0285438$ 0.0285438
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00027587
$ 0.00027587$ 0.00027587

Tokenomika WigoSwap (WIGO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro WigoSwap (WIGO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WIGO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WIGO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WIGO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWIGO!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.