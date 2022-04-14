Tokenomika pro Wally (WALLY)

Tokenomika pro Wally (WALLY)

Zjistěte klíčové informace o Wally (WALLY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Wally (WALLY)

We are Team Wally, and since November 1st, we've been tirelessly building Wally as CTO, day and night! Our vision is ambitious, and we are determined to achieve it without compromise.

One of our primary goals is to establish an investment pool for our holders. This pool will directly support the Pnut Farm—a vibrant and nurturing home where Wally and his animal friends thrive. The funds raised will ensure the well-being of these animals, providing them with proper care and nourishment.

Beyond this, we are committed to significant marketing initiatives and creating an enchanting and impactful social media presence. Our journey is just beginning, and we can’t wait to bring these dreams to life with your support!

Oficiální webové stránky:
https://www.wallycto.com/

Wally (WALLY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Wally (WALLY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 40.65K
$ 40.65K$ 40.65K
Celkový objem:
$ 999.94M
$ 999.94M$ 999.94M
Objem v oběhu:
$ 999.94M
$ 999.94M$ 999.94M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 40.65K
$ 40.65K$ 40.65K
Historické maximum:
$ 0.01545245
$ 0.01545245$ 0.01545245
Historické minimum:
$ 0.00002977
$ 0.00002977$ 0.00002977
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Wally (WALLY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Wally (WALLY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WALLY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WALLY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WALLY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWALLY!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.