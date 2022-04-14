Tokenomika pro Wally (WALLY)
Informace o Wally (WALLY)
We are Team Wally, and since November 1st, we've been tirelessly building Wally as CTO, day and night! Our vision is ambitious, and we are determined to achieve it without compromise.
One of our primary goals is to establish an investment pool for our holders. This pool will directly support the Pnut Farm—a vibrant and nurturing home where Wally and his animal friends thrive. The funds raised will ensure the well-being of these animals, providing them with proper care and nourishment.
Beyond this, we are committed to significant marketing initiatives and creating an enchanting and impactful social media presence. Our journey is just beginning, and we can’t wait to bring these dreams to life with your support!
Wally (WALLY): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Wally (WALLY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Wally (WALLY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Wally (WALLY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů WALLY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu WALLY, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro WALLY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWALLY!
Předpověď ceny WALLY
Chcete vědět, kam může WALLY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WALLY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.