Tokenomika pro Vapor (VAPOR)
Informace o Vapor (VAPOR)
Vaporware is a no-code AI agent launchpad powered by Hyperliquid L1 and ai16z. Users are able to create agents that interact on Telegram, X, and more. Once the hyperliquid EVM launches those agents will also be able to be tied to a token that can be traded on the native exchanges on the EVM. All agents tokens are paired with VAPOR. The launchpad is currently live in an alpha stage and should move to the full launch soon.
Vapor (VAPOR): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Vapor (VAPOR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Vapor (VAPOR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Vapor (VAPOR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů VAPOR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu VAPOR, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro VAPOR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVAPOR!
Předpověď ceny VAPOR
Chcete vědět, kam může VAPOR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen VAPOR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.