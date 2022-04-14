Tokenomika pro Usual ETH (ETH0)

Tokenomika pro Usual ETH (ETH0)

Zjistěte klíčové informace o Usual ETH (ETH0), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Usual ETH (ETH0)

ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido’s wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking.

Powered by the same architecture that underpins Usual’s stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield.

For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle.

Oficiální webové stránky:
https://usual.money/
Bílá kniha:
https://docs.usual.money/resources-and-ecosystem/whitepaper

Usual ETH (ETH0): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Usual ETH (ETH0), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 70.90M
$ 70.90M$ 70.90M
Celkový objem:
$ 15.31K
$ 15.31K$ 15.31K
Objem v oběhu:
$ 15.31K
$ 15.31K$ 15.31K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 70.90M
$ 70.90M$ 70.90M
Historické maximum:
$ 4,710.69
$ 4,710.69$ 4,710.69
Historické minimum:
$ 2,133.68
$ 2,133.68$ 2,133.68
Aktuální cena:
$ 4,629.82
$ 4,629.82$ 4,629.82

Tokenomika Usual ETH (ETH0): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Usual ETH (ETH0) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ETH0, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ETH0, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ETH0 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuETH0!

Předpověď ceny ETH0

Chcete vědět, kam může ETH0 zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ETH0 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.