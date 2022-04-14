Tokenomika pro Type Shit (TYPE)

Zjistěte klíčové informace o Type Shit (TYPE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Type Shit (TYPE)

TypeShit is a culture-first crypto project built to represent the vibes, values, and voices of the streets — straight from the digital underground. Inspired by the slang expression “type shit,” which stands for high-quality, dope, or real-deal stuff, our platform is a decentralized space where culture meets capital, and authenticity is rewarded.

Whether you’re an artist, a degen, a meme lord, or just someone who knows what’s fire, TypeShit is your playground for flexing creativity, collecting exclusive digital goods, and co-owning cultural moments.

Oficiální webové stránky:
http://typeshitsolana.com/

Type Shit (TYPE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Type Shit (TYPE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 10.83K
$ 10.83K
Celkový objem:
$ 998.74M
$ 998.74M
Objem v oběhu:
$ 998.74M
$ 998.74M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 10.83K
$ 10.83K
Historické maximum:
$ 0.00012051
$ 0.00012051
Historické minimum:
$ 0.00000667
$ 0.00000667
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Type Shit (TYPE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Type Shit (TYPE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TYPE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TYPE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TYPE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTYPE!

Předpověď ceny TYPE

Chcete vědět, kam může TYPE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TYPE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.