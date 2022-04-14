Tokenomika pro Traceon AI (TOAI)

Tokenomika pro Traceon AI (TOAI)

Zjistěte klíčové informace o Traceon AI (TOAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Traceon AI (TOAI)

Traceon AI is an advanced AI-powered platform designed to provide real-time market intelligence and enhance blockchain security. By leveraging quantum neural networks and machine learning algorithms, Traceon AI offers tools for traders and developers to navigate the cryptocurrency landscape with greater confidence and precision.

The $TRAI token serves as the utility token within the Traceon AI ecosystem, granting users access to premium features and services. These include:

AI Agents for Blockchain Security: Tools like CodeReveal and RugTrace perform deep analysis of smart contracts to detect vulnerabilities and potential threats.

AI-Powered Bots for Advanced Crypto Trading: Bots such as Narratron and Influx analyze social media narratives and market trends to provide actionable insights.

Oficiální webové stránky:
https://www.traceonai.io/
Bílá kniha:
https://traceonai.gitbook.io/traceonai

Traceon AI (TOAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Traceon AI (TOAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 87.77K
$ 87.77K$ 87.77K
Celkový objem:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Objem v oběhu:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 87.77K
$ 87.77K$ 87.77K
Historické maximum:
$ 0.296402
$ 0.296402$ 0.296402
Historické minimum:
$ 0.00613895
$ 0.00613895$ 0.00613895
Aktuální cena:
$ 0.00878899
$ 0.00878899$ 0.00878899

Tokenomika Traceon AI (TOAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Traceon AI (TOAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TOAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TOAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TOAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTOAI!

Předpověď ceny TOAI

Chcete vědět, kam může TOAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TOAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.