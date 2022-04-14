Tokenomika pro The SWARM (SWARM)
Informace o The SWARM (SWARM)
The Flagship Agent of SLAMai The SWARM isn’t just another noise-making Agent flooding your X feed—it’s the most data-driven intelligence in all of web3.
Other Agents will rely on The SWARM for real-time, structured insights, tapping into CryptoSlam’s unmatched blockchain data to power autonomous decision-making.
But The SWARM doesn’t just process data—it acts. It uncovers opportunities, expands its reach, and continuously evolves, setting the new standard for agentic transactions and collaboration.
The SWARM’s mission is to elevate the intelligence of Web3 Agents by providing real-time, structured, and actionable blockchain insights through CryptoSlam’s unparalleled data aggregation.
By eliminating the inefficiencies of siloed data and API dependencies, The SWARM empowers autonomous Agents and Human partners to make smarter, faster, and more informed decisions, ultimately setting the new standard for agentic collaboration and execution in Web3. An innovative, autonomous AI agent built on Base, designed to leverage CryptoSlam's comprehensive Web3 data. The SWARM delivers real-time insights, analytics, and actionable intelligence via platforms like X and Telegram.
The SWARM (SWARM): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro The SWARM (SWARM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika The SWARM (SWARM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro The SWARM (SWARM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SWARM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SWARM, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Předpověď ceny SWARM
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.