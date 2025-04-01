Tokenomika pro The Pride (PRIDE)

Tokenomika pro The Pride (PRIDE)

Zjistěte klíčové informace o The Pride (PRIDE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o The Pride (PRIDE)

At the core the exclusive NFT collection known as THE PRIDE, consisting of 3,000 uniquely designed lion-themed profile pictures (PFPs). Building on this foundation, the next phase of the project introduces the PRIDE Token, a utility and governance asset that acts as the monetary layer of the community. Through this token, identification within THE PRIDE happens on two levels: visually, through NFT ownership, and economically, through the use of the PRIDE Token. This dual-layered structure establishes deeper engagement and a stronger sense of belonging for members.

Oficiální webové stránky:
https://www.thepride.fun
Bílá kniha:
https://thepride.cloud/wp-content/uploads/2025/04/pride_whitepaper.pdf

The Pride (PRIDE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro The Pride (PRIDE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 23.45K
$ 23.45K
Celkový objem:
$ 930.00M
$ 930.00M
Objem v oběhu:
$ 930.00M
$ 930.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 23.45K
$ 23.45K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika The Pride (PRIDE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro The Pride (PRIDE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PRIDE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PRIDE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PRIDE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPRIDE!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.