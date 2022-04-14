Tokenomika pro Infinity Ground (AIN)

Tokenomika pro Infinity Ground (AIN)

Zjistěte klíčové informace o Infinity Ground (AIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Infinity Ground (AIN)

Infinity Ground is the leading Blockchain Infrastructure for Vibe Coders, creating an agent-driven development environment free from centralized limitations. Built on three core pillars: the First Decentralized Agentic IDE enabling anyone to build DApps—games, social apps, DeFi applications—without coding, using only natural language; an AI App Store for publishing and monetizing creations; and ING Network, a scalable public chain designed specifically for vibe coders.

Oficiální webové stránky:
https://www.infinityg.ai/
Bílá kniha:
https://infinity-ground.gitbook.io/whitepaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/address/0x9558a9254890B2A8B057a789F413631B9084f4a3#code

Infinity Ground (AIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Infinity Ground (AIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 25.01M
$ 25.01M$ 25.01M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 185.30M
$ 185.30M$ 185.30M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 134.95M
$ 134.95M$ 134.95M
Historické maximum:
$ 0.21594
$ 0.21594$ 0.21594
Historické minimum:
$ 0.029249812447963142
$ 0.029249812447963142$ 0.029249812447963142
Aktuální cena:
$ 0.13495
$ 0.13495$ 0.13495

Tokenomika Infinity Ground (AIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Infinity Ground (AIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAIN!

Jak nakupovat AIN

Chtěli byste si přidat Infinity Ground (AIN) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu AIN, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Infinity Ground (AIN)

Analýza historie cen AIN pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny AIN

Chcete vědět, kam může AIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.