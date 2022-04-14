Tokenomika pro The First Meme (FIRST)

Zjistěte klíčové informace o The First Meme (FIRST), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o The First Meme (FIRST)

The first recorded meme in history. It's a reminder to all the doubters and naysayers that memeing has been around for over a century. Now, StraightUp is setting the standard for how we associate values to the memes we all know and love. You can launch, trade and earn meme coins in a safe and fun way. $FIRST is our meme coin and governance token for the DAO. You can earn rewards by holding $FIRST and participate in the direction of StraightUp's future. Join us on our journey. There's only one direction we can go: StraightUp!

Oficiální webové stránky:
https://thefirst.meme

The First Meme (FIRST): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro The First Meme (FIRST), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 621.25K
$ 621.25K$ 621.25K
Celkový objem:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Objem v oběhu:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
FDV (plně zředěná kapitalizace): $ 621.25K
$ 621.25K
$ 621.25K$ 621.25K
Historické maximum:
$ 0.00193145
$ 0.00193145$ 0.00193145
Historické minimum: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00062159
$ 0.00062159$ 0.00062159

Tokenomika The First Meme (FIRST): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro The First Meme (FIRST) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FIRST, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FIRST, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FIRST rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFIRST!

Předpověď ceny FIRST

Chcete vědět, kam může FIRST zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FIRST kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.