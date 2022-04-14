Tokenomika pro Tamatest (TAMATEST)
Informace o Tamatest (TAMATEST)
On the eve of the highly anticipated Tama.meme launch, a test on Ronin Mainnet was performed, launching a test token on Ronin mainnet called TAMATEST. It was airdropped to all Moki NFT holders. No utility, no intentions, just a test. Despite numerous attempts from the devs telling us "DO NOT BUY" and "it's worthless", TAMATEST became Ronin Network's first memecoin. The Ronin community took over and cemented TAMATEST into Ronin history.
Tamatest (TAMATEST): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Tamatest (TAMATEST), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Tamatest (TAMATEST): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Tamatest (TAMATEST) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů TAMATEST, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu TAMATEST, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro TAMATEST rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTAMATEST!
