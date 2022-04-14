Tokenomika pro Syrax AI (SYRAX)

Tokenomika pro Syrax AI (SYRAX)

Zjistěte klíčové informace o Syrax AI (SYRAX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Syrax AI (SYRAX)

Syrax AI is a trading infrastructure platform built for Solana meme coin traders, designed to protect users from scams and insider farming. Our ecosystem includes advanced tools like a Telegram token scanner, AI-powered analysis, and real-time bundle detection. Soon, our all-in-one trading platform will launch, offering fast trading, wallet tracking, sniper insights, and detailed token metrics, all in one place. $SYRAX holders unlock premium features, unlimited scans, reduced fees, and earn a share of platform revenue. Syrax is built for the people, not the grifters, bringing transparency, safety, and real utility to Solana trading.

Oficiální webové stránky:
https://www.syrax.ai/
Bílá kniha:
https://docs.syrax.ai/getting-started/introduction

Syrax AI (SYRAX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Syrax AI (SYRAX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 5.95M
$ 5.95M$ 5.95M
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 40.82M
$ 40.82M$ 40.82M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 14.58M
$ 14.58M$ 14.58M
Historické maximum:
$ 0.183403
$ 0.183403$ 0.183403
Historické minimum:
$ 0.0450678
$ 0.0450678$ 0.0450678
Aktuální cena:
$ 0.145485
$ 0.145485$ 0.145485

Tokenomika Syrax AI (SYRAX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Syrax AI (SYRAX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SYRAX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SYRAX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SYRAX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSYRAX!

Předpověď ceny SYRAX

Chcete vědět, kam může SYRAX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SYRAX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.