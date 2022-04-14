Tokenomika pro SwiftCash (SWIFT)

Zjistěte klíčové informace o SwiftCash (SWIFT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o SwiftCash (SWIFT)

SwiftCash is an open-source, self-funded system of decentralized governance and economy, born out of a desire to create a digital store of value and a peer-to-peer cryptocurrency for daily transactional use along with cheat-proof lotteries that can be played by anyone in the blockchain without any custodian or third-party service getting involved, as well as on-chain HODL/Term deposits. SwiftCash uses the Proof-of-Stake algorithm to reach consensus and allows up to 10% of maximum inflation to be spent on proposals that are embraced by enough stakeholders. Another 10% of maximum inflation goes directly to stakeholders who help secure the network aka Miners and Masternodes, and the rest of maximum inflation which is 80% can go to HODL/Term deposits; coins that are time locked in the blockchain between 1-12 months.

Oficiální webové stránky:
https://swiftcash.cc
Bílá kniha:
https://www.swiftcash.cc/assets/whitepaper.pdf

SwiftCash (SWIFT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SwiftCash (SWIFT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 219.79K
Celkový objem:
$ 5.00B
Objem v oběhu:
$ 286.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.84M
Historické maximum:
$ 0.03944878
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00076849
Tokenomika SwiftCash (SWIFT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SwiftCash (SWIFT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SWIFT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SWIFT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SWIFT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSWIFT!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.