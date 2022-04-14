Tokenomika pro Staked Level USD (SLVLUSD)
Informace o Staked Level USD (SLVLUSD)
Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Staked Level USD (slvlUSD) is a yield-accruing receipt token that users receive when they staked their lvlUSD.
Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC.
In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation.
Staked Level USD (SLVLUSD): tokenomika a analýza cen
Tokenomika Staked Level USD (SLVLUSD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Staked Level USD (SLVLUSD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SLVLUSD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SLVLUSD, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Předpověď ceny SLVLUSD
