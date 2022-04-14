Tokenomika pro Eden (EDEN)

Zjistěte klíčové informace o Eden (EDEN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Eden (EDEN)

Eden is an optional, non-consensus breaking transaction ordering protocol for Ethereum blocks that allows network participants to guarantee placement and protection from arbitrary reordering. The system offers a transparent and fair set of rules to order transactions within each block. An accompanying token reward system realizes MEV profits to block producers to maximize network security.

Oficiální webové stránky:
https://www.edennetwork.io/
Bílá kniha:
https://docs.edennetwork.io/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x1559fa1b8f28238fd5d76d9f434ad86fd20d1559

Eden (EDEN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Eden (EDEN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 908.82K

Celkový objem:
$ 250.00M

Objem v oběhu:
$ 13.23M

FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 17.17M

Historické maximum:
$ 9.453

Historické minimum:
$ 0.006910344546482079

Aktuální cena:
$ 0.06868


Tokenomika Eden (EDEN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Eden (EDEN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů EDEN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu EDEN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro EDEN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuEDEN!

Jak nakupovat EDEN

Chtěli byste si přidat Eden (EDEN) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu EDEN, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Eden (EDEN)

Analýza historie cen EDEN pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny EDEN

Chcete vědět, kam může EDEN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen EDEN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.