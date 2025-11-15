Tokenomika pro Stable Coin (SBC)

Tokenomika pro Stable Coin (SBC)

Zjistěte klíčové informace o Stable Coin (SBC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Stable Coin (SBC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Stable Coin (SBC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M
Celkový objem:
$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M
Objem v oběhu:
$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M
Historické maximum:
$ 1.005
$ 1.005$ 1.005
Historické minimum:
$ 0.997758
$ 0.997758$ 0.997758
Aktuální cena:
$ 0.999681
$ 0.999681$ 0.999681

Informace o Stable Coin (SBC)

Oficiální webové stránky:
https://stablecoin.xyz/
Bílá kniha:
https://ipfs.io/ipfs/QmRasD2fd8xt7gQphCHb4tLw2kwkCu1oekgfJzNp7QuPeA

Tokenomika Stable Coin (SBC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Stable Coin (SBC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SBC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SBC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SBC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSBC!

Předpověď ceny SBC

Chcete vědět, kam může SBC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SBC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

