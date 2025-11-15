Tokenomika pro Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Zjistěte klíčové informace o Sploots by Virtuals (SPLOOT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 23:49:18 (UTC+8)
USD

Sploots by Virtuals (SPLOOT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Sploots by Virtuals (SPLOOT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 292.49K
$ 292.49K$ 292.49K
Celkový objem:
$ 997.25M
$ 997.25M$ 997.25M
Objem v oběhu:
$ 997.25M
$ 997.25M$ 997.25M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 292.49K
$ 292.49K$ 292.49K
Historické maximum:
$ 0.00198963
$ 0.00198963$ 0.00198963
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.0002933
$ 0.0002933$ 0.0002933

Informace o Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Oficiální webové stránky:
https://app.virtuals.io/virtuals/5683

Tokenomika Sploots by Virtuals (SPLOOT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Sploots by Virtuals (SPLOOT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SPLOOT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SPLOOT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SPLOOT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSPLOOT!

Předpověď ceny SPLOOT

Chcete vědět, kam může SPLOOT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SPLOOT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

