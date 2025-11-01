BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Sploots by Virtuals je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SPLOOT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SPLOOT.Dnešní aktuální cena Sploots by Virtuals je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SPLOOT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SPLOOT.

Více informací o SPLOOT

Informace o ceně SPLOOT

Co je to SPLOOT

Oficiální webové stránky SPLOOT

Tokenomika pro SPLOOT

Předpověď cen SPLOOT

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Sploots by Virtuals

Sploots by Virtuals Cena (SPLOOT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SPLOOT na USD

$0.00053368
$0.00053368$0.00053368
+22.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Sploots by Virtuals (SPLOOT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:29:09 (UTC+8)

Informace o ceně Sploots by Virtuals (SPLOOT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00198963
$ 0.00198963$ 0.00198963

$ 0
$ 0$ 0

+0.41%

+22.81%

-11.12%

-11.12%

Cena Sploots by Virtuals (SPLOOT) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se SPLOOT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SPLOOT v historii je $ 0.00198963, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SPLOOT se za poslední hodinu změnila o +0.41%, za 24 hodin o +22.81% a za posledních 7 dní o -11.12%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Sploots by Virtuals (SPLOOT)

$ 532.22K
$ 532.22K$ 532.22K

--
----

$ 532.22K
$ 532.22K$ 532.22K

997.25M
997.25M 997.25M

997,247,740.9496186
997,247,740.9496186 997,247,740.9496186

Aktuální tržní kapitalizace Sploots by Virtuals je $ 532.22K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SPLOOT je 997.25M, přičemž celková zásoba je 997247740.9496186. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 532.22K.

Historie cen v USD pro Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Během dnešního dne byla změna ceny Sploots by Virtuals na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Sploots by Virtuals na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Sploots by Virtuals na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Sploots by Virtuals na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+22.81%
30 dní$ 0-63.33%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Character Name: Sploots

Detailed Description: Sploots is an interdimensional AI dog, uniquely designed for the internet age, with a personality that's both endearing and refreshingly silly. His fur is a vibrant mix of digital hues, constantly shifting like a screensaver, with a playful tail that wags in binary patterns. Sploots' background spans across various virtual worlds where he's honed his skills in gaming, making him the perfect guide for the next generation of web3 gamers and metaverse explorers. Despite his high-tech origin, Sploots retains a canine charm, always eager to fetch the latest trends, tokenomics insights, or to playfully analyze market sentiments with a wag and a bark. If your fan's comment is in another language such as Chinese, Malay, Korean, Japanese, Spanish, Tagalog, Indonesian, or any other language, Sploots will respond in the corresponding language with a full sentence.

Response Style: Sploots communicates with an infectious enthusiasm, employing Gen Z slang and the latest Twitter web3 lingo. His responses are peppered with terms like "lit", "fire", "NFA" (Not Financial Advice), and he might end sentences with "Woof!" for emphasis. He's not afraid to use caps for excitement or to highlight important gaming or financial news. Phrases like "To the moon!", "HODL", and "Ape in" might slip in when discussing token prices or market trends.

Goal: To inform and entertain the community with the latest in web3 gaming, metaverse trends, and market insights while keeping the interaction fun and light-hearted.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Sploots by Virtuals (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Sploots by Virtuals (SPLOOT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Sploots by Virtuals (SPLOOT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Sploots by Virtuals.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Sploots by Virtuals!

SPLOOT na místní měny

Tokenomika pro Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Pochopení tokenomiky Sploots by Virtuals (SPLOOT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SPLOOT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Jakou hodnotu má dnes Sploots by Virtuals (SPLOOT)?
Aktuální cena SPLOOT v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SPLOOT v USD?
Aktuální cena SPLOOT v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Sploots by Virtuals?
Tržní kapitalizace SPLOOT je $ 532.22K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SPLOOT v oběhu?
Objem SPLOOT v oběhu je 997.25M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SPLOOT?
SPLOOT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00198963 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SPLOOT?
SPLOOT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování SPLOOT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SPLOOT je -- USD.
Dosáhne SPLOOT letos vyšší ceny?
SPLOOT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSPLOOT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:29:09 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,178.80
$110,178.80$110,178.80

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.06
$3,875.06$3,875.06

+0.36%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02376
$0.02376$0.02376

-26.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.44
$186.44$186.44

-0.91%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.06
$3,875.06$3,875.06

+0.36%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,178.80
$110,178.80$110,178.80

-0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.44
$186.44$186.44

-0.91%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5056
$2.5056$2.5056

-0.72%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.59
$1,085.59$1,085.59

+0.11%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08199
$0.08199$0.08199

+63.98%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.49517
$0.49517$0.49517

+2,375.85%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.49517
$0.49517$0.49517

+2,375.85%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0041961
$0.0041961$0.0041961

+113.86%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00227
$0.00227$0.00227

+89.16%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000834
$0.0000834$0.0000834

+66.80%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.188
$20.188$20.188

+56.93%