Tokenomika pro Space ($SPACE)

Zjistěte klíčové informace o Space ($SPACE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Space ($SPACE)

Space is a meme token on the Solana blockchain inspired by the viral cultural moment tied to the phrase “holding space for the lyrics of Defying Gravity” from the iconic musical Wicked. Rooted in pop culture, Space celebrates the creativity, humor, and community spirit that emerge from shared online experiences. Leveraging Solana's fast and efficient ecosystem, this accessible meme token has captured the imagination of people around the world. With its origins cemented in modern pop culture, Space has grown into a fun, community-driven project that brings people together through a shared love of memes, music, and theater.

Oficiální webové stránky:
https://x.com/HoldingSpaceCTO

Space ($SPACE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Space ($SPACE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 19.22K
Celkový objem:
$ 984.00M
Objem v oběhu:
$ 984.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 19.22K
Historické maximum:
$ 0.00455448
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Space ($SPACE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Space ($SPACE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů $SPACE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu $SPACE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro $SPACE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$SPACE!

Předpověď ceny $SPACE

Chcete vědět, kam může $SPACE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $SPACE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.