Tokenomika pro Space ($SPACE)
Informace o Space ($SPACE)
Space is a meme token on the Solana blockchain inspired by the viral cultural moment tied to the phrase “holding space for the lyrics of Defying Gravity” from the iconic musical Wicked. Rooted in pop culture, Space celebrates the creativity, humor, and community spirit that emerge from shared online experiences. Leveraging Solana's fast and efficient ecosystem, this accessible meme token has captured the imagination of people around the world. With its origins cemented in modern pop culture, Space has grown into a fun, community-driven project that brings people together through a shared love of memes, music, and theater.
Space ($SPACE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Space ($SPACE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Space ($SPACE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Space ($SPACE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $SPACE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $SPACE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro $SPACE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$SPACE!
Předpověď ceny $SPACE
Chcete vědět, kam může $SPACE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $SPACE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.