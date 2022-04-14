Tokenomika pro SONE (SONE)

Tokenomika pro SONE (SONE)

Zjistěte klíčové informace o SONE (SONE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o SONE (SONE)

Sake Finance is an integrated liquidity protocol on Soneium. Sake is pioneering a new era of decentralized finance, where different modules work together seamlessly to provide the smoothest user experience.

At launch, Sake Finance is going live with 3 different modules:

Lending and Borrowing: Our lending and borrowing protocol is the backbone of the Sake ecosystem. It offers a diverse range of assets and provides the main source of liquidity that drives the rest of the protocol. It also implements solutions such as E-Mode to enhance portfolio return and efficiency.

Overcollateralized Stablecoin: The second piece of the puzzle is our overcollateralized stablecoin, securely backed by yield-bearing tokens of the lending protocol. This stablecoin offers not only a reliable store of value but also extreme composability, enabling users to generate superior returns across our partner protocols.

Leveraged Liquidity Strategies (LLS): Sake Finance's leveraged liquidity strategies offer an effortless way to leverage your assets, utilizing the liquidity and versatility of our lending, borrowing, and stablecoin. Powered by an innovative isolated smart contract design, these strategies offer users customizability while minimizing the complexity—perfect for both DeFi novices and veterans alike.

The New Era of DeFi: Modular Integration The future of DeFi lies in integrated solutions that provide the seamless, user-friendly experience of centralized exchanges—without the custodial risks. Sake Finance is leading this charge by offering a fully integrated suite of decentralized financial tools within a single platform. From lending and borrowing to stablecoin and automated strategies, everything you need is in one place. This unified approach ensures that users can navigate their DeFi journey effortlessly, with complete control over their assets.

Oficiální webové stránky:
https://app.sakefinance.com/

SONE (SONE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SONE (SONE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 481.75K
$ 481.75K$ 481.75K
Celkový objem:
$ 480.24K
$ 480.24K$ 480.24K
Objem v oběhu:
$ 480.24K
$ 480.24K$ 480.24K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 481.75K
$ 481.75K$ 481.75K
Historické maximum:
$ 1.074
$ 1.074$ 1.074
Historické minimum:
$ 0.869104
$ 0.869104$ 0.869104
Aktuální cena:
$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

Tokenomika SONE (SONE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SONE (SONE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SONE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SONE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SONE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSONE!

Předpověď ceny SONE

Chcete vědět, kam může SONE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SONE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.