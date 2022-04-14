Tokenomika pro SolForge Fusion (SFG)

Zjistěte klíčové informace o SolForge Fusion (SFG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o SolForge Fusion (SFG)

SolForge Fusion is a fast-paced, easy-to-learn, and highly strategic card battler that will resonate with fans of games like Magic: The Gathering and Hearthstone. The game offers robust single-player and PvP modes where players use uniquely generated card fusions to outmaneuver their adversaries.

Crafted by world-class designers—Richard Garfield, the creator of Magic: The Gathering, and Justin Gary, the mind behind Ascension Deckbuilding Game—SolForge Fusion is fully playable and built to deliver a compelling experience for all players.

Oficiální webové stránky:
https://solforgefusion.com/
Bílá kniha:
https://stone-blade-entertainment.gitbook.io/solforge-fusion-overview

SolForge Fusion (SFG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SolForge Fusion (SFG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 5.46M
Celkový objem:
$ 84.43M
Objem v oběhu:
$ 6.89M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 66.89M
Historické maximum:
$ 3.45
Historické minimum:
$ 0.212965
Aktuální cena:
$ 0.788424
Tokenomika SolForge Fusion (SFG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SolForge Fusion (SFG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SFG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SFG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.